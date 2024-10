Die Jahrgänge 1950 bis 1953 trafen sich in Agawang zum Klassentreffen. Damals gingen alle Kinder aus Rommelsried und Agawang noch gemeinsam in die Grundschule Agawang. Das Wiedersehen machte Freude. Es war ein fröhlicher Nachmittag, der am Abend mit einer Messe für die verstorbenen Mitschüler endete. Rosemarie Zott

