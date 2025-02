Wie ist die Stimmung vor der Bundestagswahl?

Die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar rückt mit großen Schritten näher. Welche Themen bewegen die Menschen im Landkreis Augsburg? Was erwarten Sie von der künftigen Bundesregierung? Haben Sie Hoffnungen, die Sie in die Zukunft tragen, oder Sorgen, die Sie beschäftigen? Die Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen im Augsburger Land möchte genau das von Ihnen wissen – und lädt Sie ein, Ihre Meinungen und Ansichten mit uns zu teilen.

Am Dienstag, 11. Februar, möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Von 16 bis 17.30 Uhr sind wir am Stand der AZ Augsburger Land am Rathausplatz in Gersthofen vor dem Eingang zum City-Center für Sie da. Wenn Sie nicht persönlich vor Ort sein können, freuen wir uns ebenso über Ihre Ansichten in schriftlicher Form. Gerne können Sie uns Ihre Meinung bis Dienstag, 11. Februar, zu senden – per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder per Post an Augsburger Allgemeine, Redaktion Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. Mit Ihrer Erlaubnis veröffentlichen wir Ihre Einsendungen (mit Namen) in unserer Zeitung und online. (AZ)