Das Heupferdchen will Kinder für die Natur begeistern

Unter dem Motto „Heupferdchen-Oktober“ startet die Jugendorganisation NAJU des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) aktuell eine bayernweite Veranstaltungsreihe, die Kindern und Jugendlichen spielerisch Artenkenntnis vermittelt. Im Mittelpunkt steht das neue Abzeichen Heupferdchen, das analog zum bekannten Seepferdchen für erste Kenntnisse in der heimischen Tier- und Pflanzenwelt steht. Auch in Zusmarshausen findet eine solche Aktion statt.

Am Samstag, 11. Oktober, lernen die Teilnehmenden von 9 bis 13 Uhr typische Arten des Naturerlebnispfads Zusamaue kennen. Sie üben sich im Bestimmen und Beobachten – und können am Ende das Heupferdchen-Abzeichen erwerben. Treffpunkt ist der Parkplatz beim Jugendfreizeitgelände Rückenmühle, die Teilnahmegebühr beträgt 15/10 Euro (Nichtmitglieder/Mitglieder). NAJU-Geschäftsführer Haluk Soyoğlu sagt dazu: „Auch im Oktober gibt es draußen noch jede Menge zu entdecken. Bunte Blätter, Pilze, geheimnisvolle Früchte und spannende Tiere machen die Jahreszeit zu einem echten Abenteuer.“ Die Aktion soll junge Menschen für die Vielfalt der Natur begeistern und ihnen das Rüstzeug geben, selbst für sie aktiv zu werden.

Anmeldung erfolgt online

Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des NAJU (naju-bayern.de/specials). Fragen nimmt Gruppenleiterin Viktoria Kreileder per E-mail an v.kreileder@gmx.de entgegen. (AZ)

