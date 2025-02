Fasching feiern, Gutes tun

Nach der Hochwasserkatastrophe im Juni vergangenen Jahres, zahlte die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, in rekordverdächtiger Zeit Soforthilfen für die Opfer aus. Damals wurden insgesamt bei 1427 Anträgen 1340 Soforthilfen geleistet, mit einem Gesamtvolumen über 3.656.125 Euro. Dieses Jahr wird die Kartei der Not 60 Jahre alt. Und das feiern wir mit einer besonderen Aktion.

Vor und während der Faschingsumzüge in Welden (1. März) und Zusmarshausen (2. März) verschenken wir schicke Strohhüte gegen eine Spende zugunsten der Kartei der Not. Jeweils ein Team aus drei jungen Leuten wird die Hüte verteilen. Wichtig ist dabei: Wir können Spenden in unserer Sammelbox nur bar annehmen. Karten- oder Handyzahlung scheidet aus.

Wir hoffen, dass die Hüte dann auch im Fasching, oder - es soll ja wieder Sommer werden, am Baggersee zum Schutz vor der Sonne getragen werden. Aber vor allem, dass viele Spenden für unser Leserhilfswerk zusammenkommen. Denn damit werden auch weiterhin unverschuldet in Not geratene Menschen unterstützt. (corh)