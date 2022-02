Leseraktion "Ran an den Corona-Speck!": Kampfansage an die Corona-Pfunde

Drei Frauen und drei Männer haben die Chance, unter fachkundiger Anleitung den Kampf gegen die überflüssigen Pfunde aufzunehmen. So können Sie sich bewerben.

Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum: Seit Beginn der Corona-Pandemie ist bei den meisten das eine oder andere Pfündchen hinzugekommen. Trotz unserer Serie "Locker durch den Lockdown" sind viel nicht mehr "fit wie ein Turnschuh", sondern vielleicht eher wie ein Hausschlappen. Auf lange Sicht war der Corona-Frust doch zu groß, weil das abendliche Kochen der Höhepunkt des immer gleichen Tagesablaufs war. Der alternative Anruf beim Lieferservice war auch nicht wirklich eine gute Lösung. Aus Langeweile und vor allem auch durch Homeoffice ist oft der Kühlschrank zum besten Freund geworden.

Leseraktion soll Corona-Speck schmelzen lassen

Das soll sich jetzt alles ändern! Lockerungen der Corona-Maßnahmen stehen an und das Frühjahr vor der Tür. Da ist es höchste Zeit, den Körper wieder in einen vorzeigbaren Zustand zu versetzen. Heißt im Klartext: den kleinen Pölsterchen den Kampf anzusagen, denn der Corona-Speck ist nun leider mal keine Südtiroler Spezialität.

Und was käme da gelegener als die anstehende Fastenzeit. Deshalb wollen wir in den nächsten Woche eine Challenge starten, bei der alle Leserinnen und Leser unserer Zeitung mitmachen können. Unter dem Motto "Vier Kilo in 40 Tagen" werden wir Sie mit Tipps und Anregungen begleiten. Jeweils drei Damen und drei Herren können sich sogar mit einem individuellen Coach auf die Reise zum Wunschgewicht, respektive der Bikini- oder Badehosenfigur, machen.

Fitness-Influencerin Renate Dumreicher aus Neusäß betreut das Damen-Trio. Foto: Renate Dumreicher

Instagram-Follower von 14.000 auf 80.000 gesteigert

Das Damen-Trio steht unter dem Einfluss von Renate Dumreicher. Die 42-Jährige aus dem Neusässer Ortsteil Täfertingen ist Fitness-Influencerin. Sie hat schon vor einem Jahr an der Serie "Locker durch den Lockdown" mitgewirkt. Seitdem hat sich die Zahl ihrer Follower bei Instagram von 14.000 auf 80.000 gesteigert.

Renate Dumreicher kontaktiert ihre Kunden ausschließlich online, will sie auf ihrer Reise zur Gewichtsabnahme begleiten, aber auch kontrollieren. Telefonisch wird der individuelle Fahrplan besprochen. "Es braucht seine Zeit, bis man seine Gewohnheiten verändert", sagt die Personaltrainerin, die seit 2019 ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat.

Florian Kempter ist Gesundheitsmanager an der Uniklinik in Ulm

Das Herren-Trio wird von Florian Kempter betreut. Der 30-Jährige aus dem Altenmünsterer Ortsteil Neumünster leitet am Universitätsklinikum in Ulm den Bereich Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement. Außerdem ist er Trainer der Kreisliga-Fußballmannschaft des FC Emersacker.

Ernährungsberater Florian Kempter aus Neumünster nimmt sich des Männer-Trios an. Foto: Marcus Merk

Während seines Studiums zum Gesundheitsmanager in den USA hat er sich zum Ernährungstrainer und Gewichtsmanager weitergebildet. Seit drei Jahren arbeitet er nebenberuflich als Ernährungsberater (auf Instagram als @floriankempter). Florian Kempter hat bereits ein Programm zusammengestellt, das wöchentlich auf andere Schwerpunkte in der Ernährung setzt. Die Mitglieder seines Teams treffen sich zu Beginn zu einer Körperfett- und Muskelmessung inklusive Stoffwechselanalyse.

Kandidaten von "Ran an den Corona-Speck!" bekommen Motivationshilfe

Die sechs Kandidaten erhalten ein kleines Paket von der AOK Gesundheitskasse. Darin enthalten sind ein Paar AOK-Laufsocken für den extra Sport-Motivationsschub, ein Multifunktionstuch für Outdoorsport an kalten oder windigen Tagen, eine Trinkflasche, ein Pflastermäppchen, eine Einkaufstasche und Informationsbroschüren zum richtigen Trinken und zu gesunder Ernährung.

Als zusätzlichen Anreiz wird die Sparkasse Schwaben-Bodensee (ehemals Kreissparkasse) nach Abschluss der Aktion für jedes Pfund, das unsere sechs Kandidatinnen und Kandidaten verloren haben, zehn Euro zugunsten der Kartei der Not, des Leserhilfswerks unserer Zeitung, spenden.

So kann man sich bei "Ran an den Corona-Speck!" bewerben

Sie wollen dabei sein? Bewerbungen für das "Team Renate" oder das "Team Florian" können per E-Mail unter der Adresse sportredaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de erfolgen. Dazu benötigen wir ein kleines Porträt mit ihrem Ausgangsgewicht und ihrer Abnehmmotivation sowie das Einverständnis zu einer Anamnese bezüglich Vorerkrankungen und Medikamenten (selbstverständlich vertraulich) sowie einer begleitenden Berichterstattung in unserer Zeitung (natürlich öffentlich). Ganz wichtig ist auch eine Telefonnummer zur persönlichen Kontaktaufnahme. Unter allen Einsendern werden wir dann jeweils drei auslosen. Einsendeschluss ist Mittwoch, 23. Februar. Die Aktion startet dann am Aschermittwoch. Dann heißt es ran an den Corona-Speck!