In Oberschöneberg wird gespielt, gelacht und mitgefiebert

Eine gemütliche Atmosphäre für Familien hat die Bücherei Oberschöneberg mit der Teilnahme an der internationalen Aktion Stadt-Land-Spielt! geschaffen. Bei Strategie- und Geschwindigkeitsspielen wurde viel gelacht und mitgefiebert. Alle Beteiligten hatten ihren Spaß.

Je später es wurde, desto anspruchsvoller wurden die Spiele. Konzentration war gefordert, doch auch schnelles Reaktionsvermögen und Kreativität waren wichtige Faktoren für erfolgreiches Spielen. Als positiv wurde empfunden, dass die Spieleleiter alle Spiele erklären konnten und das sonst oft lange Vorlesen der Anleitungen wegfiel.

Spiele können jetzt ausgeliehen werden

Alle bei der Aktion angebotenen Spiele können ab sofort in der Bücherei ausgeliehen werden. 2026 soll die Aktion wieder vor Ort stattfinden. (Ulrike Eger)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!