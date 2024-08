Bauarbeiten in der Dieselstraße in Gersthofen

Autofahrer aufgepasst: Von der Bahnhofstraße in Gersthofen kann derzeit nicht in die Dieselstraße abgebogen werden. Die Dieselstraße führt normalerweise ins Gewerbegebiet im Norden der Stadt, wo beispielsweise die Discounter Aldi und Lidl angesiedelt sind. Die Straße wird im Abschnitt zwischen der Einmündung zur Bahnhofstraße bis kurz nach der Einmündung zum Finkenweg aufgrund einer Deckensanierung voraussichtlich Freitag, 6. September, in zwei Bauphasen komplett gesperrt. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Die Umleitung ist ausgeschildert. Sie verläuft über die Bahnhofstraße, die Staatsstraße 2036, die B2 und die Messerschmittstraße sowie in der anderen Richtung in umgekehrter Reihenfolge. (kar) Foto:

