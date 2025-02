Wie ein junger Soldat das Bild eines Mädchens vom „Feind“ ins Positive kehrte

Anfang Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Entfesselt vom Deutschen Reich, hatte er binnen sechs Jahren weltweit rund 60 Millionen Menschenleben gefordert. Die Redaktion des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen arbeitet zum Kriegsende vor 80 Jahren noch einmal die Erinnerungen der letzten Zeitzeugen auf. Albertine Rankl, geborerne Holzhauser, aus Bobingen, war damals zehn Jahre alt. Sie hat ihre Erinnerungen festgehalten:

„Der Krieg machte auch vor kleineren Orten wie Bobingen nicht Halt - Die Bevölkerung war der Kriegshandlungen und der damit verbundenen, zunehmenden Entbehrungen überdrüssig. Ende April 1945 befreiten dann US-Streitkräfte Bobingen. Zwar hörten damit die Bedrohungen durch feindliche Luftangriffe sowie die psychische Belastung, etwa durch die ständigen Alarme oder die Verdunkelung der Ortschaft, auf, doch blieb die Verunsicherung latent bezüglich der weiteren Entwicklung, sowie auch die Angst vor übereifrigen, fanatischen SSlern - das offizielle Kriegsende wurde schließlich erst mit Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 erklärt!

Als Albertine Holzhauser den ersten afroamerikanischen Mann ihres Lebens sah

Um den 28. April 1945 erreichten die ersten Kampfverbände der 12. Panzer-Division der 7. US-Army, die sogenannten „Hellcats“, den Raum Bobingen/Schwabmünchen. Diese Division wurde im Laufe der Kriegshandlungen mit mehreren Kompanien afroamerikanischer Soldaten aufgefüllt. In diesem Zusammenhang hatte ich meine erste Begegnung mit Afroamerikanern. Mein Spiel im Garten wurde plötzlich und unerwartet von zwei dieser Einsatz-Soldaten unterbrochen. Ich dachte sofort zurück an meine Kindergarten-Zeit, wo man uns mit dem „Schwarzen Mann“ drohte, und jetzt standen gleich zwei davon vor mir! In meiner Todesangst schrie ich, so laut ich konnte, bis meine Mutter gerannt kam. Die beiden Farbigen waren ebenso sichtlich betroffen wie ich, und beteuerten, dass sie nichts Böses von mir wollten, und sie schenkten mir einen Schoko-Riegel. Bis dahin kannte ich keine Schokolade, und ich hielt das Ganze schon aufgrund seiner Farbe für nicht essbar! Meine Mutter musste das Missverständnis erst klären und mich beruhigen.

Ein weiteres entscheidendes Erlebnis hatte ich im Rahmen der immer chaotischer werdenden Wohnraumsituation. Große Teile der Wohnflächen in den Städten waren zerbombt, hinzu kamen Kriegs-Heimkehrer und Millionen von Flüchtlingen aus den Ostgebieten, die untergebracht werden mussten. Zudem wurden für militärische Zwecke der Alliierten Wohnungen und Büros beschlagnahmt, was zu zusätzlicher Wohnungsnot führte. Die Wohnraum-Beschlagnahmungen (ab Mai 1946 durch das Kontrollratsgesetz Nr. 18 Artikel 7 legitimiert) verliefen dabei ziemlich abrupt und kompromisslos: Eigentümer mussten binnen kürzester Zeit, nur mit persönlichen Habseligkeiten in der Hand, ihre Wohnungen verlassen, während das gesamte Einrichtungs-Inventar für die neuen Nutzer zu verbleiben hatte.

Die Familie durfte weiter im Haus wohnen - aber musste in den Keller ziehen

Allerdings verfügte der Oberkommandierende, General McNarney, dass diejenigen Deutschen bei der notwendigen Beschlagnahme bevorzugt behandelt werden sollten, die die Alliierten Streitkräfte unterstützt hatten. Infolge des persönlichen Einsatzes zur Rettung Bobingens durfte mein Vater Georg Holzhauser mit seiner Familie daher anfangs im Keller unseres Hauses bleiben. Mein Bett wurde einem jungen Offizier zugeteilt, während ich, als Kleinste der Familie, mit der Blech-Badewanne im Keller vorliebnehmen musste.

Als der junge GI dies erfuhr, war er sichtlich betroffen. Er sah in mir sein kleines, gleichaltriges Schwesterchen von zu Hause und versorgte mich täglich mit Obst, Nüssen und Schokolade. Ihm verdanke ich auch meine ersten Englischkenntnisse. Als seine Einheit abkommandiert wurde, waren wir beide zu Tränen gerührt, hatte er doch mein bisheriges Feindbild massiv zum Positiven gewendet!“