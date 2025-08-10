Icon Menü
Alkohol am Steuer: 39-Jähriger in Langweid mit 0,58 Promille kontrolliert

Langweid

Alkohol am Steuer: Ein Monat Fahrverbot für 39-Jährigen

In Langweid wird nachts ein Autofahrer kontrolliert. Die Polizisten riechen sofort den Alkohol.
Von Maximilian Czysz
    Zum Alkoholtest wurde am Wochenende ein Autofahrer in Langweid gebeten.
    Zum Alkoholtest wurde am Wochenende ein Autofahrer in Langweid gebeten. Foto: Soeren Stache, dpa

    Am Samstag gegen 3 Uhr wurde ein 39-jähriger Autofahrer in Langweid zu einer Polizeikontrolle angehalten. Die Beamten bemerkten sofort Alkoholgeruch. Der Verdacht bestätigte sich: Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille.

    Fahrverbot von einem Monat

    Dem Fahrer droht jetzt ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. (AZ)

