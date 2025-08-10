Alkohol am Steuer: Ein Monat Fahrverbot für 39-Jährigen

Am Samstag gegen 3 Uhr wurde ein 39-jähriger Autofahrer in Langweid zu einer Polizeikontrolle angehalten. Die Beamten bemerkten sofort Alkoholgeruch. Der Verdacht bestätigte sich: Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille.

Fahrverbot von einem Monat

Dem Fahrer droht jetzt ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. (AZ)