Polizei stellt bei zwei Autofahrern Alkoholgeruch fest

Die Polizei Zusmarshausen hat zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die alkoholisiert unterwegs waren. In Welden kontrollierte am Dienstagnachmittag eine Streife einen Mann. Da bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Alkotest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,90 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet ein mehrmonatiges Fahrverbot und laut Polizeibericht eine „spürbare“ Geldstrafe. Am späten Dienstagabend kontrollierten die Beamten einen weiteren Autofahrer auf der B300 bei Diedorf. Auch bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt. Der Mann hatte knapp 0,7 Promille. Bei dem Autofahrer war daher ein gerichtsverwertbarer Alkotest ausreichend. Er musste nicht mit zu einer Blutentnahme. Aber auch ihn erwartet ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. (kar)

