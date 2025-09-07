Autofahrer riecht verdächtig nach Alkohol

In Langweid am Lech ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 31-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle geraten. Wie die Polizei Gersthofen mitteilt, nahmen die Beamten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden sowie der Fahrzeugschlüssel als auch der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer wird sich aufgrund eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen, so die Polizei. (kar)

