Alkoholisierter Autofahrer in Langweid am Lech mit 1,1 Promille gestoppt

Langweid

Autofahrer riecht verdächtig nach Alkohol

Ein 31-Jähriger wurde von der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zufällig kontrolliert. Das hat Folgen für den Mann.
    In Langweid ist nachts ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden. (Symbolbild)
    In Langweid ist nachts ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    In Langweid am Lech ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 31-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle geraten. Wie die Polizei Gersthofen mitteilt, nahmen die Beamten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden sowie der Fahrzeugschlüssel als auch der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer wird sich aufgrund eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen, so die Polizei. (kar)

