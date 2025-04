War das das Meisterstück des SSV Neumünster?

Der SSV Neumünster hat sich auch im absoluten Spitzenspiel der Kreisklasse West 2 durchgesetzt. Die Schrodi-Truppe gewann beim direkten Verfolger SV Villenbach mit 2:0. War das schon das Meisterstück? Weiter spannend bleibt es in der Kreisklasse Nordwest. Dort konnten sich die Spitzenteams TSV Leitershofen und TSV Neusäß behaupten, während der TSV Ustersbach nach der überraschenden 2:5-Niederlage beim Aufsteiger SV Erlingen den Anschluss etwas verloren hat.

Kreisklasse West: Neumünster gewinnt Spitzenspiel

SV Villenbach – SSV Neumünster-U. 0:2 (0:0). Auch der SV Villenbach musst sich vor 300 Zuschauern dem Spitzenreiter beugen. Nach einer ausglichen ersten Halbzeit entschieden die Gäste das Duell mit zwei Toren in Halbzeit zwei für sich. In der 58. Minute staubte Valentin Jaumann nach einem Abpraller vom Torwart zum 0:1 ab. Bis Mitte der zweiten Hläfte hatte der Tabellenzweite immer ein Antwort parat. In der 70. Minute landete ein Klärungsversuch bei Franz Behmer, der aus 18 Metern abzog. Ex-SSV-Spieler Kai Rauner bekam das Leder unglücklich an die Hand und Schiedsrichter Simon Sponer zeigte auf den Punkt. Christian Wink verwandelte den Elfmeter zum entscheidenden 0:2. Villenbach konnte die souveränen Gäste nicht mehr ins Wanken bringen.



SV Grün-Weiß Baiershofen – SG Bächingen / Medlingen 1:2. Tore: 1:0 Kraft (8.), 1:1 Bilz (31.), 1:2 Berger (90.)

Alexander Zott und Franz Behmer feierten mit dem SSV Neumünster einen 2:0-Auswärtssieg im Spitzenspiel beim SV Villenbach. Foto: Oliver Reiser

Kreisklasse Nordwest: Leitershofen mit sieben auf einen Streich

SG Thierhaupten / SV Baar – SV Gablingen 2:3. (1:1) Eine weitere Bauchlandung erlebte der SVT nach seiner Niederlage am vergangenen Wochenende beim Schlusslicht in Foret nun auch auf eigenem Platz. Das 0:1 von Johannes Kiechl (11.) konnte Christl noch ausgleichen. Dann stellten Stefan Schnurrer (72.) und Elias Schmid (75.) auf 1:3. Der Anschlusstreffer von Max Schacherl (90.) kam zu spät.

TSV Neusäß – FC Emersacker 4:0. Tore: 1:0 Halilovic (25.), 2:0 Peric (79.), 3:0 Matca (81.), 4:0 Pejazic (89.)



SV Erlingen – TSV Ustersbach 5:2. Tore: 1:0 Blochum (5.), 2:0 Blochum (15.), 3:0 Sentpaul (60.), 4:0 Sentpaul (65.), 4:1 Murseli (70.), 4:2 Benzanech (81.), 5:2 Wolf (87.)



SC Biberbach – TSV Dinkelscherben II 1:0. Tore: 1:0 Motzet (54.)



SSV Anhausen – TSV Gersthofen II 3:1. Tore: 0:1 Wenni (6./Eigentor), 1:1 Schrettle (13.), 2:1 Woodcock (16.), 3:1 Duda (73.).



TSV Täfertingen – FC Langweid 3:0. Tore: 1:0 Jaremkow, 2:0 Isaila (37.), 3:0 Kus (90.)



TSV Leitershofen – VfR Foret 7:0. Tore: 1:0 L. Mayer (4.), 2:0 T. Mayer (14.), 3:0 Spicker (36.), 4:0 Schmid (64.), 5:0 Acker (68.), 6:0 Senger (73.), 7:0 F. Zimmermann.

Kreisklasse Süd: Durch Eigentor zum Sieg

SG Margertshsn. / Fischach – SpVgg Lagerlechfeld II 1:0. Tore: 1:0 Etzig (55./Eigentor)