Hier heißt es Schachmatt – für Ruheständler und „junge Hupfer“

Wilfried Wippel, Robert Huber, Oliver Polzer und Markus Stöckl haben eine gemeinsame Leidenschaft – das Schachspiel. Deswegen treffen sie sich alle zwei Wochen, legen ihre Schachbretter auf den Tisch in der Begegnungsstätte am Fiakerpark, platzieren König, Dame, Türme, Läufer, Springer und Bauern auf dem Brett und spielen Partie um Partie. Im Kalender des Seniorenbüros wird die 14-tägige Veranstaltung, die freitags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr stattfindet, als offener Schachtreff geführt: Hier sind alle willkommen – unabhängig davon, wie alt man ist, woher man kommt und ob man gesund oder mit einer Behinderung sein Leben meistert.

Markus Stöckl, der in einer Außenwohngruppe des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Meitingen lebt, hat den Wunsch nach einer Schachgruppe an seine Betreuer weitergegeben. Von dort aus landete die Idee bei Jens Tietböhl und Christoph Stadler vom Meitinger Quartiersbüro. In Wilfried Wippel hat das Thema einen Kümmerer gefunden. Er wiederum holte Robert Huber als Vertreter an Bord – um sicherzustellen, dass auch immer jemand vor Ort ist, wenn der König Schachmatt gesetzt werden soll.

Wilfried Wippel (69) und Robert Huber (66) haben eine der Beschäftigungen gefunden, die sie sich für ihren Ruhestand gewünscht haben. Wilfried Wippel erinnert sich: Als er gerade einmal fünf oder sechs Jahre alt gewesen ist, durfte er zusehen, wie sein Vater mit den Nachbarn Schach gespielt hat. Mit acht oder neun Jahren spielte er die erste Partie gegen seinen Vater. Mit 17 oder gar 18 Jahren konnte er ihn erstmals besiegen. Dann spielte Wippel immer sonntags, nach dem Mittagessen, mit seinem Vater Schach – und zwar auf dem Schachbrett, das sein Onkel einst selbst gebaut hat und das Wippel noch heute mit zum Schachtreff bringt.

Im Ruhestand das Gehirn mit Schachspielen fit halten

Mitten im Leben – als Führungskraft und Familienvater – hatte der heute 69-Jährige jahrelang nur noch wenig Zeit für das Schachspiel. Um den Kopf fit zu halten und in Gesellschaft zu sein, spiele er im Ruhestand Schach. In Meitingen treffen aggressive Schachmatt-Setzer auf passiv-verteidigende Spieler. Auch „Schöngeister“, die sich an einer bestimmten Position erfreuen, oder Freunde des Problemschachs, bei dem eine Problemlösung „nachgespielt“ wird, sind willkommen. Natürlich ist „gewinnen schöner als verlieren“, sagt Wilfried Wippel lachend, dennoch stehe die Freude und der Spaß im Vordergrund. Interessierte dürfen auch zum „Kiebitzen“ vorbeikommen. So bezeichnet man einen Spielbeobachter, erklärt Robert Huber, der früher recht professionell Schach gespielt hat.

Hier können auch Schach-Erfahrungen aufgefrischt werden

Und auch wer Schachspielen lernen möchte, darf vorbeikommen. Die Grundzüge bringen die passionierten Schachspieler den Interessierten gerne bei. Und wer Ehrgeiz mitbringt und sich die Zeit nehmen kann und will, wird das Spiel auch erlernen – oder Erfahrungen wiederbeleben. Wippel und Huber sind sich sicher: „Schachspielen verlernt man nicht“. Gegen die Ruheständler sei Oliver Polzer mit seinen 38 Jahren ein wahrlich „junger Hupfer“, wirft der junge Mann ein, der wie Markus Stöckl in einer DRW-Außenwohngruppe lebt. Zum Schachtreff hat er diesmal das Schachbrett seiner Oma aus Russland mitgebracht. Allerdings hat er auch noch ein weiteres Schachbrett zuhause: ein Harry-Potter-Schachbrett, das allein aufgrund der Figuren eine Herausforderung darstellt.

Info: Die nächsten offenen Schachtreffs finden am 17. und 31. Oktober, am 14. und 28. November sowie am 12. Dezember in der Begegnungsstätte am Fiakerpark (Schulweg 6, in Meitingen) statt. Gespielt wird von 17.30 bis 19 Uhr. Für Fragen im Vorfeld wenden sich Interessierte direkt an das Quartiersbüro unter inklusionsbuero-meitingen@augsburg-asb.de oder unter 08271 8141-737.