Alleinerziehende Mutter sucht Großeltern für vierjährigen Sohn

Anita Huber (Name geändert) weiß nicht, wie es weitergehen soll. Die alleinerziehende Mutter aus Zusmarshausen ist auf der Suche nach Leih-Großeltern für ihren vierjährigen Sohn. Die 40-Jährige arbeitet halbtags als Diätassistentin. An diesen Tagen benötigt sie jemanden, der ihren Sohn vom Kindergarten abholen kann. Zusammen mit dem Verein Familien in Zusmarshausen (fiz) macht sich Huber auf die Suche.

Leih-Großeltern: Vierjähriger braucht Betreuung

Bis vor Kurzem war alles noch geregelt. Ein älteres Paar aus Zusmarshausen kümmerte sich seit rund einem Jahr um den Sohn von Anita Huber. Zweimal pro Woche holten Leih-Oma und -opa den Vierjährigen zwischen 13 und 14 Uhr aus dem Waldkindergarten in Rommelsried ab und betreuten ihn, bis Huber ihn Kind gegen 15.30 Uhr abholte. „Das war eine enorme Erleichterung und hat super gepasst. Die beiden waren mir eine große Hilfe und ich bin sehr dankbar“, so die 40-Jährige, die am Uniklinikum in Augsburg arbeitet. „Ich schaffe es nicht, ihn rechtzeitig abzuholen und Homeoffice ist leider keine Option“, erklärt die Mutter.

Der Verein Familien in Zusmarshausen fördert die Nachbarschaftshilfe in der Marktgemeinde, unter anderem werden Veranstaltungen organisiert. Foto: fiz

Die bisherigen Leih-Großeltern mussten die Betreuung aufgrund von gesundheitlichen Problemen abgeben, wodurch aktuell der eigentliche Großvater diese Aufgabe übernimmt. „Meine Eltern sind mittlerweile auch in einem Alter, in dem das nicht mehr so gut funktioniert. Der Opa muss jetzt ran, aber der ist auch am Limit“, berichtet die 40-Jährige. Gelegentlich helfe auch der Bruder aus. „Aber das ist keine Dauerlösung. Wir brauchen Unterstützung.“

Auch die siebenjährige Tochter wurde bis zu ihrer Einschulung Mitte September noch von den Leih-Großeltern betreut. „Meine Tochter ist versorgt. Sie läuft selbstständig zur Schule und ist dann in der Mittagsbetreuung“, erklärt die Mutter aus Zusmarshausen, die sich schon vor rund einem Jahr an fiz gewandt hatte. Über die Nachbarschaftshilfe des Vereins fanden sich dann die Leih-Großeltern. „Wir hatten Glück, dass sich zeitgleich das ältere Ehepaar dort gemeldet hat. Ich wäre wirklich dankbar, wenn sich wieder jemand finden würde.“ Zum leiblichen Vater hätten die Kinder kaum Kontakt.

Familien in Zusmarshausen: Verein bekommt Preis

Über eine Lösung würde sich auch Verena Maier, Vorsitzende von Familien in Zusmarshausen, freuen. Der Verein hat sich unter anderem der Nachbarschaftshilfe verschrieben und organisiert Fahr- und Begleitdienste sowie Lesepatenschaften. Hinzu kommen Ausflüge, Flohmärkte und weitere Veranstaltungen zum Austausch und Kennenlernen. Für sein Engagement hat der Verein nun den bayerischen Nachbarschafts-Landespreis erhalten. Am 11. November wird der Verein aus Zusmarshausen dann im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Berlin geehrt.

Noch mehr freuen würde sich Maier, wenn Anita Huber Leih-Großeltern für ihren vierjährigen Sohn finden würde. „Das ist etwas komplizierter und zeitaufwendiger, weil es eben ein regelmäßiges Engagement ist.“ Viele Jugendliche engagieren sich bei der Nachbarschaftshilfe und kommen an einzelnen Tagen zum Babysitten. „Die fallen hier natürlich raus. Es ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe, ein Kind regelmäßig zu betreuen, und deshalb ist es auch schwieriger, jemanden zu finden“, erklärt Maier. Eine weitere berufstätige Mutter ist aktuell auf der Suche nach einer Betreuung ihrer Tochter an zwei bis drei Vormittagen pro Woche.

Alleinerziehende Mutter aus Zusmarshausen sucht Leih-Großeltern

Einzige Anforderung an die Leih-Großeltern im Fall von Anita Huber ist ein Auto sowie eine Fahrerlaubnis. „Menschlich sollte es natürlich auch passen, aber man kann sich erst einmal kennenlernen und dann weiterschauen“, meint die 40-Jährige, die auch die Fahrtkosten übernehmen würde. Auch über eine Betreuung über die rund zwei Stunden hinaus könne man reden. „Wenn diejenigen mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen möchten, ist das auch möglich. Er liebt die Natur und mag es, sich draußen auszupowern. Außerdem ist mein Sohn technikaffin.“

Ihre Arbeit aufzugeben, sei nicht möglich, weshalb Huber dringend Unterstützung benötigt. „Die Zeiten haben sich geändert und es ist nicht mehr so einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Ich möchte einfach nur, dass mein Kind gut versorgt ist und sicher wieder nach Hause kommt.“ Wer sich angesprochen fühlt, kann sich per Mail an nachbarschaftshilfe@fiz-ev.de beim Verein Familien in Zusmarshausen melden.