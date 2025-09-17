Die Allmannshofer Feuerwehr und ein Quantensprung

Die Freiwillige Feuerwehr Allmannshofen freut sich über ihr neues Löschfahrzeug (LF 10 der Firma Rosenbauer). Am vergangenen Wochenende wurde es nach einem Gottesdienst in der Klosterkirche Holzen von Zelebrant Pfarrer Norman D’Souza feierlich gesegnet.

Rund 350 Gäste kamen zum Fest der Allmannshofer Feuerwehr

Eigens für den Anlass wurde ein Festzelt errichtet und geschmückt, in das die Festgemeinde zusammen mit der Feuerwehr und Kameraden umliegender Wehren einzog. Musikalisch begleitet wurde der Tag von der Musikkapelle Westendorf. Im Zelt überreichte Bürgermeister Markus Stettberger unter Beisein von mehr als 350 Gästen an den 1. Kommandanten Matthias Würfel symbolisch den Fahrzeugschlüssel.

Bürgermeister Markus Stettberger bei der symbolischen Schlüsselübergabe für das neue LF 10 an Kommandant Matthias Würfel. In der hinteren Reihe sind v.l.n.r. zu sehen: Bernhard Gerber, Stefan Würfel, Jürgen Abt, Wolfgang Egger und Manfred Brummer. Foto: Gudrun Stiglmeir

Kommandant Würfel begrüßte unter den Gästen Kreisbrandrat Christian Kannler, Kreisbrandinspektor Tom Mair, Kreisbrandmeister Bernd Schreiter, Georg Lipp, Örtlicher Einsatzleiter Katastrophenschutz des Landkreises Augsburg, Gemeinderatsmitglieder aus Allmannshofen sowie zahlreiche Gäste der Feuerwehren und Vereine aus der näheren Umgebung. Er dankte der aktiven Mannschaft und den örtlichen Vereinen für die starke Unterstützung bei der Ausrichtung des Festes. Kannler, Würfel und Stettberger erinnerten an die mehr als zwei Jahre dauernde Vorarbeit bis zur Lieferung des neuen Fahrzeugs im Juni dieses Jahres.

2023 fiel in Allmannshofen die Entscheidung für ein neues Fahrzeug

Der Gemeinderat hatte im Februar 2023 grünes Licht für die Ersatzbeschaffung. Seitdem hatte sich ein Komitee, das sich aus acht Kameraden der Feuerwehr zusammensetzte, mit der Auswahl und der technischen Ausstattung des mehr als 560.000 Euro teuren Fahrzeugs beschäftigt. Würfel und Kannler sprachen von einem „Quantensprung“, der zwischen der Technik des 30 Jahre alten LF 8 und des LF 10 besteht. Da die Gemeinde sieben Feuerwehrleuten ermöglichte, den notwendigen Führerschein zu erwerben, hat die aktive Wehr aktuell 14 ausgebildete Fahrzeugführer.

Acht Allmannshofer Kameraden erhielten eine Dankurkunde der Gemeinde

Die übrige Feuerwehrmannschaft traf sich seit Mitte Juni zweimal wöchentlich, um die Technik und Ausstattung des Fahrzeuges kennenzulernen und mit den Gerätschaften zu üben. Aktuell gibt es wieder eine Jugendfeuerwehr in Allmannshofen. Als Anerkennung erhielten die acht Kameraden (Jürgen Abt, Manfred Brummer, Wolfgang Egger, Torsten Falke, Holger Gerstmair, Bernhard Gerber, Matthias Würfel und Stefan Würfel), die sich der Fahrzeugkonfiguration in vielen Freizeitstunden gewidmet hatten, eine Dankurkunde der Gemeinde überreicht.

Bürgermeister Stettberger bedankte sich speziell bei den beiden Kommandanten Matthias Würfel und Jürgen Abt, aber auch bei Feuerwehrvorstand Bernhard Gerber für die hervorragende Zusammenarbeit und erinnerte an den Hochwassereinsatz 2024, bei dem die Wehr tagelang im Einsatz war. (AZ)