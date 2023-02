10.000 Euro Schaden nach Unfall in Allmannshofen

Ein 20-Jähriger nimmt einem anderen jungen Mann in Allmannshofen die Vorfahrt, berichtet die Polizei. Beide Fahrer sind leicht verletzt.

Zwei junge Männer sind nach einem Unfall in Allmanshofen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, bog ein 20-Jähriger mit ihrem Auto am Dienstag gegen 5.30 Uhr von der Hartbergstraße nach links in die Lauterbacher-Straße ein. Dabei nahm er dem 25-Jährigen, der mit seinem Auto in Richtung Illemad unterwegs war, die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß beider Autos verletzte sich der 20-Jährige leicht am rechten Knie. Der 25-Jährige ist ebenfalls leicht verletzt, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 10.000 Euro. (kinp)