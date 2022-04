Allmannshofen verabschiedet Haushalt - wofür die Gemeinde ihr Geld ausgibt

Plus Die Steuereinnahmen sinken etwas, gleichzeitig steht eine Reihe von Investitionen an. Welche Projekte angegangen werden sollen.

Erstmals übersteigt die Haushaltsplanung der Gemeinde Allmannshofen die Vier-Millionen-Euro-Grenze. Marco Schopper, der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, hat einen Plan für das aktuelle Jahr vorgelegt, der mit 4,3 Millionen Euro in Summe schließt und im Gemeinderat beschlossen wurde.