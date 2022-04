Allmannshofen

Allmannshofen zieht bei Kita-Ausbau die Notbremse

Die Kita ist voll in Allmannshofen: Nun soll eine Notlösung die Lage retten.

Plus Die Zuschüsse sind weg und die Kosten galoppieren. Nun versucht der kleine Ort mit einer Notlösung die Lage zu retten. Doch diese hat Nachteile.

Von Steffi Brand

Der Neubau des Kindergartens, den der Gemeinderat ursprünglich als Anbau an die Kirchberghalle geplant hat, liegt vorerst auf Eis. Das erklärte Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger auf Rückfrage unserer Redaktion.. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag fiel die mehrheitliche Entscheidung für eine Ersatzlösung. Sie sieht vor, dass ein Teil der Kirchberghalle zum Kindergarten umfunktioniert wird. Diese Idee ist günstiger und schneller realisierbar, bringt allerdings auch einige Nachteile mit sich.

