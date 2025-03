Am Steuer eingeschlafen? Autofahrer landet in Grünstreifen

Ein 49-Jähriger ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der B2 bei Allmannshofen von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei berichtet, überholte er zwischen den Anschlussstellen Mertingen und Allmanshofen zunächst ein Fahrzeug. Nach dem Überholvorgang zog der 49-jährige sein Auto plötzlich nach rechts in den Grünstreifen. In diesem kam er, nachdem er noch mehrere Verkehrszeichen umgefahren hatte, nach etwa 150 Metern zum Stehen. Es besteht der Verdacht, dass der 49-Jährige kurzzeitig eingeschlafen war, berichtet die Polizei. Weitere Ermittlungen folgen. Der Gesamtschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich, also bei mindestens 10.000 Euro. (kinp)

