Ein 88-Jähriger verursachte laut Polizei am Mittwoch gegen 10 Uhr einen Unfall in Allmanshofen. Wie die Beamten berichten, wollte er von der Kreisstraße A24 nach links in die Verbindungsstraße nach Allmannshofen abbiegen. Dabei blieb er laut Polizei mit seinem Auto an einem Kleintransporter hängen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 3000 Euro. (kinp)

