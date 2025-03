Autofahrerin übersieht Stoppschild und baut Unfall

Weil eine Autofahrerin ein Stoppschild übersah, ist es bei Allmannshofen am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Laut polizei wollte die 83-Jährige an der Einmündung der Graf-von-Treuberg-Straße in die Kreisstraße A32 bei Holzen einfahren. Sie kollidierte mit ihrem Auto mit dem Wagen eines 34-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von mindestens 8000 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

