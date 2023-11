Allmannshofen

vor 17 Min.

Bis zu 13 Millionen Euro: Kläranlage wird wohl deutlich teurer

So sieht die Kläranlage des Abwasserzweckverbands (AZV) Donnsberggruppe aus. Nach links soll die Anlage erweitert werden.

Plus Die Kläranlage des Abwasserzweckverbands (AZV) Donnsberggruppe muss erweitert werden. Nun wird deutlich: Das Mammutprojekt kostet wohl deutlich mehr Geld als gedacht.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Dass die Kläranlage des Abwasserzweckverbands (AZV) Donnsberggruppe ertüchtigt und erweitert werden muss, das ist allen Beteiligten klar. Fest steht auch, dass die Erweiterung eine Stange Geld kosten wird. Von bis zu zehn Millionen Euro war zuletzt die Rede. Nun zeichnet sich: Das könnte nicht ausreichen.

Kosten werden auf zehn bis 13 Millionen Euro geschätzt

Bereits im März stand eine Kostenannahme von zehn Millionen Euro im Raum, die nun konkretisiert wurde. Rupert Mayr und Urban Walch vom Ingenieurbüro Mayr erläuterten den Verbandsmitgliedern – also Nordendorf, Ehingen, Allmannshofen und Westendorf – in der Sitzung am Montagabend die Ergebnisse der bis dato durchgeführten Boden- und Materialgutachten. Er stellte dem Gremium Varianten der biologischen und der mechanischen Reinigung sowie die Möglichkeiten der Klärschlammbehandlung vor. Nach wie vor ist die Rede von einer Kostenannahme, die nun allerdings zwischen zehn und 13 Millionen Euro liegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen