Allmannshofen

06:00 Uhr

Bürgermeister verteidigt Kita-Erweiterung in der Kirchberghalle

Plus Die Bürgersammlung in Allmannshofen lockte fast 150 Besucherinnen und Besucher an. Und sie hatte ein zentrales Thema: die Erweiterung der Kita in der Kirchberghalle.

Von Daniel Weigl Artikel anhören Shape

Fast 150 Besucherinnen und Besucher, drei Stunden Dauer: Das war die erste "echte" Allmannshofer Bürgerversammlung, nachdem in den vergangenen beiden Jahren wegen der Pandemie auf ein virtuelles Format ausgewichen worden war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

