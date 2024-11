Der geplante Solarpark in Allmannshofen sorgt für Streit

Für die Pläne rund um den Solarpark Allmannshofen, der westlich der Bundesstraße B2 und östlich der Kreisstraße A24 entstehen soll, geht es nach einer Mehrheitsentscheidung im Gemeinderat am Montagabend in die nächste Verfahrensrunde. Das Gremium entschied sich mit 6:3 Stimmen dafür, die Vorentwürfe des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans in die frühzeitige Beteiligung zu schicken. Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit sowie Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange einen Blick auf die Pläne werfen können. Stellungnahmen und Anmerkungen, die eingereicht werden, werden notiert, im Gremium diskutiert und bei Zustimmung eingearbeitet. Dann erst geht das Verfahren weiter, das schätzungsweise noch ein Jahr dauern wird und noch eine weitere Auslegung beinhaltet, in der dann wiederum Anmerkungen gemacht werden können.

