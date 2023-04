Der Wichtelweg von Allmannshofen ist ein Ausflugstipp zum Mitmachen

Rosa und Jürgen Vent stecken hinter den mehr als 20 Wichtelstationen im Wald von Allmannshofen. Inzwischen haben sie viele Helfer gefunden.

Das kleine Allmannshofen ist um einen Ausflugstipp reicher, der auf Privatinitiative entstanden ist und in der Vergangenheit bereits viele Natur- und Waldfreunde zum Mitmachen inspiriert hat. Wer neben der Brücke über die Schmutter in den Wald marschiert, findet nach einem kurzen Fußmarsch einen Wegweiser, der verrät: Wer hier weiterläuft, kommt geradewegs zum Wichtelweg. Etwa 500 Meter weiter führt eine Abzweigung nach links, und dann heißt es Augen auf, denn es warten scharenweise kleine Wichtel mehr oder weniger gut versteckt in der Wichtelkneipe, im Wichtel-Bergwerk mit Beleuchtung, nahe der Wichtelpyramide und am Wichtel-Feuerwehrturm darauf, entdeckt zu werden. Doch wer steckt dahinter?

Enkelin sorgte für die Inspiration zum Wichtelweg von Allmannshofen

Rosa und Jürgen Vent aus Allmannshofen haben den Wichtelweg ins Leben gerufen. Inspiriert von der Liebe der Enkeltochter zu kleinen Wichteln ist die Idee gereift. Das erste Wichtelhäuschen hat Jürgen Vent bereits im Dezember 2022 platziert. Seither ist er im „Bastelmodus“, verrät er. Seine Lieblings-Wichtel-Behausung entlang des Wegs hat ihn mächtig viel Zeit gekostet: Das kleine Blockhaus mit begrüntem Dach, das aussieht, als gehöre es unter die Baumwurzel, unter der es sich befindet, gefällt Jürgen Vent besonders gut, verrät er, während er die Miniatur-Axt aus dem Boden nimmt und berichtet: "Sogar die habe ich selbst gebastelt."

Den Hirsch habe er platziert, „die Rehe haben andere dazugestellt“, ergänzt seine Ehefrau Rosa und freut sich darüber, dass der Wichtelweg für viele eine Inspiration darstellt. Auch mit Zweigen, Wurzeln und Moos wird weiter am Wichtelweg gebaut. „Ein Kind hat vor eine Eichhörnchen-Figur einmal eine Nuss platziert“, schwärmt Rosa Vent von den Ideen derer, die den Wichtelweg entlangwandern. Als das Paar die Wichtel-Ritterburg errichtet hat, fehlte noch der passende Ritter. Nur einmal postete Rosa Vent diese Information – und schon am nächsten Tag gehörte ein Wichtel-Ritter zum Ritterburg-Ensemble.

Der Nachbar steuerte die Wichtelkapelle bei

Das größte Bastelwerk, das nicht von Rosa und Jürgen Vent stammt, ist die Wichtelkapelle. Eher zufällig fand das Paar heraus, dass ihr Nachbar samt Enkel diese Kapelle beigesteuert hat. Darüber hinaus gibt es viele kleine Details, deren Herkunft ungewiss ist. Viele Wichtelfiguren und Tiere wurden rund um die naturnahen Kreationen von Rosa und Jürgen ergänzt. Vor Rosa Vents Lieblingsarrangement, das sich gleich über mehrere Stationen hintereinander erstreckt, entdeckte sie zwei Wandersteine. In einer Facebook-Gruppe fand sie heraus, dass eine Frau aus Augsburg die zwei Steine dort abgelegt hatte. Einen der Wandersteine brachte das naturverbundene Ehepaar nach Kaisheim, damit dieser „weiterwandern“ kann. Der zweite Wanderstein mit einem Wichtel darauf wanderte nur an eine andere Stelle des Allmannshofener Wichtelwegs, berichtet Rosa Vent.

Am Ende des Wichtelwegs befindet sich eine Wichtel-Kellerbar samt Beleuchtung sowie eine Grotte, die zwar frei von Wichteln ist, dafür aber eigentlich die Initialzündung für den Wichtelweg war, wie Rosa und Jürgen Vent berichten. Schon lange hatte Jürgen Vent die Idee, eine Grotte in eine dafür perfekt arrangierte Baumwurzel zu bauen. Nun ist diese Grotte Teil des Wichtelwegs, der sich täglich verändert, wie Rosa und Jürgen Vent freudestrahlend berichten. Vor der Grotte, nach der Ortsunkundige umkehren und den Weg zurückgehen sollten, befindet sich eine kleine Bank, die zum Verweilen einlädt. Zum Ruhegenießen und Krafttanken kommt das Ehepaar selbst gerne hierher und weil der Weg Teil der Gassirunde ist.

Der Schmutterspitz ist ein Tipp für ein Picknick

Gemütlich schlendern die drei – Rosa und Jürgen Vent nebst ihrem Hund Anton – den Weg zurück und steuern einen Ort an, der sich bestens für ein Picknick im Freien eignet. Schräg gegenüber vom Waldweg, der zum Wichtelweg führt, führt ein vergleichsweise unscheinbarer Weg zum Schmutterspitz, den die Gemeinde Allmannshofen gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein zu einem gemütlichen Fleckchen nahe der Schmutter gemacht hat. Sitzgelegenheiten und sogar eine Grillstelle laden zum Verweilen ein. Für Jürgen und Rosa Vent ist das auch hin und wieder ein Ort, um zu beratschlagen, welche weiteren Ideen entlang des Wichtelwegs umgesetzt werden können. Eine Wichtel-Wetterstation schwebt Jürgen Vent vor. Auch eine Mühle und eine Windmühle würde er gerne bauen und den Wichtelweg, der aktuell 21 Stationen hat, um weitere Wichtelstationen ergänzen.