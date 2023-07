Die Bücherbox in Allmannshofen freut große und kleine Leser

Bücher von allen für alle: So funktioniert die neue Bücherbox in Allmannshofen.

Ein besonderer Hingucker in Allmannshofens neuer Bücherbox sind die bunt gepunkteten Boxen voll mit Kinderbüchern aus zweiter Hand. Selbstverständlich findet sich im neuen Bücher-Tausch-Schrank auch etwas für die Großen: die Säulen der Erde, Geldgeschenke... Und in nächster Zeit werden sich sicher immer wieder andere Bücher darin finden, denn jeder kann bereits gelesene hineinstellen und was anderes herausnehmen.

Am Sonntag haben die beiden Vereine ihr aktuelles Projekt am Bürgerhaus offiziell eröffnet. Dorferleben Allmannshofen und die Interessengemeinschaft Buntes Allmannshofen sorgen immer wieder mit ihren Aktionen dafür, dass es im Dorf etwas zu erleben gibt, wie zum Beispiel mit dem Bücherbasar, bei dem Spenden für das Projekt gesammelt wurden. Nach langer Wartezeit ist es nun so weit und die Türen sind offen. Kleiner Tipp von den Vereinsmitgliedern, die von nun an die Bücherbox pflegen: Vom Schloss nicht irritieren lassen, einfach drehen. (kafi)

