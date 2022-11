Ein inklusiver Spielplatz soll bei Kloster Holzen zum Anziehungspunkt werden

Plus Bei Kloster Holzen soll ein großer inklusiver Spielplatz zum Anziehungspunkt werden. Soweit der Plan. Was fehlt, ist das Geld.

Der Gemeinderat von Allmannshofen sucht nach weiteren Fördertöpfen für den Neubau eines inklusiven, barrierefreien und naturnahen Spielplatzes, der in Holzen realisiert werden könnte. Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger brachte die Räte und Gäste in der Gemeinderatssitzung auf Stand und erklärte: Die ersten Bemühungen um eine Förderung im Leader-Förderprojekt scheiterten.