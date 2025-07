Was bereits Anfang des Jahres im Gemeinderat in Allmannshofen entschieden wurde – die Erhöhung der Betreuungs- und Essensgebühren in der Kindertagesstätte am Kirchberg – wurde nun in eine Gebührensatzung gegossen, die ab dem 1. September gilt. Für die Eltern, deren Kinder die Kita am Kirchberg besuchen, bedeutet das monatlich mehr Kosten.

