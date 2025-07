Allmannshofen fleht um Hilfe beim Hochwasserschutz

Markus Stettberger steht vor einem Betonstein mit der Aufschrift „Hochwasser Juni 2024“. Der von einer Allmannshofer Bürgerin bemalte „Legostein“ steht direkt an der Schmutter, an genau der Stelle, an dieser die Allmannshofer im Juni 2024 verzweifelt versuchten das über die Ufer tretende Wasser aus den beiden angrenzenden Siedlungen heraus zu halten. Ohne Erfolg. Zahlreiche Keller wurden überflutet, Hab und Gut wurde zerstört und die Menschen im unteren Teil Allmannshofens an der Schmutter und weiter flussaufwärts im Ortsteil Hahnenweiler, haben noch heute mit den Folgen der Katastrophe zu kämpfen.

