Eine 80-Jährige und ihre besondere Stute halten zusammen

Plus Am Freitag wird Stute Intschi 37 Jahre alt. Auch ihrer Besitzerin, die inzwischen 80 ist, sieht man das Alter nicht an.

Von Katrin Reif

Stute Intschi hat am Freitag Geburtstag, ihren 37. Sie bekommt einen liebevollen Klaps auf ihre Pobacke. Direkt hinter ihr wird gewerkelt. Ihre Besitzer besuchen sie zum Geburtstag im Stall und wollen ihre Tränke sauber machen. Oft hört man, man solle nicht direkt hinter einem Pferd stehen. Doch Intschi bleibt völlig unbeeindruckt. Sie hat schon so viele Jahre auf dem Buckel, sie lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen. „Wenn sie aber doch mal etwas stört, kann sie auch ganz schön stinkig werden“, erzählt ihre Besitzerin Claudia Radke aus Augsburg. Sie ist stolz auf das stattliche Alter ihrer Stute. Die meisten Turnierpferde werden kaum 25, nur sehr selten wird ein Pferd älter als 35 Jahre. Doch die 80-Jährige freut sich außerdem über die Lebensfreude, die sich ihre Trakehner-Stute bis heute erhalten hat. Radke war es, die ihr diese Freude vor Jahren erst wieder zurückgeben musste.

Die Geschichte der Stute aus Allmannshofen reicht weit zurück

Intschis lange Geschichte begann als Turnierpferd. Ihre Ahnen reichen zurück bis zu einem Trakehner-Gestüt aus Ostpreußen. Erst mit zehn Jahren kam sie zu Familie Radke. Die Besitzerin erinnert sich noch genau an diese Zeit. Ihr Pferd sei damals nicht gut beieinander gewesen. Die hohen Anforderungen, das hektische Leben. Das habe Intschi nicht gut getan. Claudia Radke konzentrierte sich darauf, das weitere Training den Bedürfnissen ihres Pferdes anzupassen. Sie trainierte Intschis Kondition vor allem bei Ausritten im Gelände. Dort habe sie mehr Ruhe gehabt. Fernab von Turnierhallen und Leistungsdruck.

