Freistaat unterstützt Kita-Ausbau in Allmannshofen

Eine kräftige Finanzspritze aus München gibt es für die Erweiterung der Kita Allmannshofen. Die kostengünstigere Variante kommt auf eine knappe Million Euro.

Starten kann nun die Erweiterung der Kita in Allmannshofen. Wegen hoher Kostensteigerungen hatte der Gemeinderat das schon genehmigte Projekt auf Eis gelegt und war auf eine günstigere Variante umgeschwenkt.

Wie Landtagsabgeordneter Dr. Fabian Mehring mitteilt, hat die Regierung von Schwaben nunmehr einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt. Dies sei dem beharrlichen Einsatz von Bürgermeister Markus Stettberger zu verdanken. Weiter informieren Stettberger und Mehring, dass aufgrund der in Aussicht gestellten Förderung von 456.000 Euro des Freistaats Bayern die Gesamtkostenplanung von rund 966.000 Euro erreicht wird. "Dass so viel Geld aus München in unsere Heimat fließt, zeigt den hohen Stellenwert, den eine gute Betreuung unserer Kleinsten bei der Staatsregierung genießt", freut sich Mehring über die kräftige Finanzspritze für Allmannshofen. (AZ)