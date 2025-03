Frühjahrsputz in Allmannshofen

Der Obst- und Gartenbauverein Allmannshofen organisierte die jährliche Flursäuberung, an der sich zahlreiche Helfer beteiligten. Am Samstag trafen sich Erwachsene und Kinder am Sportplatz, um gemeinsam Müll im Gemeindegebiet zu sammeln. Ausgestattet mit Handschuhen, Eimer und Zangen ging es an die Arbeit. Aufgeteilt in fünf Gruppen konnten innerhalb eines Vormittags alle Wege gesäubert werden. „Das Dorf ist ziemlich sauber, was den Aktionen der vergangenen Jahre zu verdanken sei“, hieß es aus der Gruppe. Viele große Umweltsünden haben die Allmannshofer nicht entdeckt, die Ausbeute bestand hauptsächlich aus Plastikmüll und Flaschen, aber auch Elektrogeräten und Gartenmöbeln. Als Dank spendierte die Gemeinde allen Helfern eine warme Brotzeit mit Getränken.

