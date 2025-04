Frühjahrsputz in Allmannshofen

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Allmannshofen hat auch in diesem Jahr wieder eine Flurreinigung organisiert. An einem Samstag traf sich Groß und Klein am Sportplatz zum gemeinsamen Müllsammeln. Ausgestattet mit Handschuhen, Eimer und Zangen ging es an die Arbeit. Aufgeteilt in fünf Gruppen konnten innerhalb eines Vormittags alle Wege gesäubert werden. „Das Dorf ist ziemlich sauber, was den Aktionen der vergangenen Jahre zu verdanken ist“, hieß es aus der Gruppe. Viele große Umweltsünden hätten die Allmannshofer allerdings nicht entdeckt. Die Ausbeute habe hauptsächlich aus Plastikmüll und Flaschen bestanden, aber auch Elektrogeräte und Gartenmöbel wären dabei gewesen. Die Vorstandschaft des OGV Allmannshofen bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung. Als Dank gab es eine warme Brotzeit und Getränke, die von der Gemeinde spendiert wurden. (AZ)

