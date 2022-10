Ganz Allmannshofen wird am 3. Oktober zum Flohmarkt

Zum vierten Mal steigt am Montag in Allmannshofen der Stöberlmarkt. Dann gibt es einen großen Flohmarkt – und noch mehr besondere Aktionen.

Flohmarkt unter freiem Himmel, ein ganzes Dorf zeigt, was es zu bieten hat. Am kommenden Montag, 3. Oktober, darf in der kleinen Gemeinde Allmannshofen wieder gestöbert werden. Die Initiative Buntes Allmannshofen, kurz: IBA, organisiert bereits zum vierten Mal in Folge den Stöberlmarkt.

Was dahinter steckt? Ein Flohmarkt unter freiem Himmel, der sich durch den ganzen Ort zieht. Diejenigen, die in Allmannshofen leben, stellen ihre Kellerschätze, Dachbodenfunde und Garagenraritäten im Zeitraum zwischen 10 und 16 Uhr direkt vor ihre Haustür und verkaufen Kleidung, Spiele und Puzzles sowie Fahrzeuge, Fahrräder und Antiquitäten gegen eine freiwillige Spende oder einen festen Preis.

Diese Aktionen warten beim Stöberlmarkt in Allmannshofen

Wer welche Schätze anbietet, lässt sich auf dem kunterbunten IBA-Flyer nachlesen, der an jedem Stand ausliegt. Darauf ist eine Karte zu sehen, die zeigt, wo es Stände gibt. In der Straße am Kirchsteig gibt es fast aus jeder Produktkategorie etwas – für Eigenheimbesitzer, Hobbygärtner, Modefans sowie für Eltern mit Kindern, die auf der Suche nach gut erhaltenen Spielsachen, Filmen und Büchern sind. Auch in den Ortsteilen Holzen und Hahnenweiler lässt sich ein Regenbogen als Markierung für einen Verkaufsstand auf der Karte ausmachen.

Zudem werden diejenigen in jedem Fall fündig, die die Hauptstraße entlang flanieren. Neben den Schätzen, die zum Verkauf stehen, gibt es dort gleich drei ganz spezielle Aktionen: In der Hauptstraße 17, am Heuhäusle bei Familie Grob, gibt es IBA-Bastelpakete zu kaufen, die für eine kreative Zeit trotz trüben Herbstwetters sorgen. Zudem versprechen die Organisatoren der IBA ein „maisiges Rätsel“, das es am Heuhäusle zu lösen gilt. Auch in der Hauptstraße 31 ist nicht nur stöbern, sondern auch mitmachen angesagt. In der Töpferwerkstatt von Katrin Reif können Interessierte ganz spontan zum Tonklumpen greifen und sich einen Eindruck davon verschaffen, wie die Kinder- und Erwachsenenkurse in der Kreativwerkstatt ablaufen.

