Ganz Allmannshofen wird wieder zum Flohmarkt

Der Stöberlmarkt in Allmannshofen findet am 1. Mai zum fünften Mal statt. Das gibt es dort für Besucherinnen und Besucher zu entdecken.

Am kommenden Montag, den 1. Mai, gibt es in Allmannshofen wieder die Möglichkeit zum Stöbern unter freiem Himmel. Zum fünften Mal findet der Stöberlmarkt im Ort statt, der von der Initiative Buntes Allmannshofen (kurz: IBA) organisiert wird. Zwischen 10 und 16 Uhr stellen alle Allmannshofener die Dinge vor die Tür, die sie nicht mehr brauchen.

Diese werden entweder aktiv verkauft oder landen in einer Zu-verschenken-Kiste. In der App der Gemeinde Allmannshofen gibt es den Plan zum Stöberlmarkt zum Herunterladen. So können die Flohmarktfreunde gezielt dorthin pilgern, wo beispielsweise Bücher, Fahrräder oder Spielsachen angeboten werden.

Alternativ kann von Haustür zu Haustür geschlendert werden. Hier und da warten sogar spezielle Highlights auf die Besucherinnen und Besucher: Am Kirchsteig findet die Versteigerung des schönsten Eis der Welt statt, in der Hauptstraße 17 gibt es eine Losbox mit tollen Gewinnen und in der Hauptstraße 31 können Kinder bei gutem Wetter töpfern. (brast)