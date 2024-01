Gratulantenschar beim ehemaligen Bürgermeister von Allmannshofen

Manfred Brummer war 18 Jahre lang Bürgermeister in Allmannshofen. Jetzt hat er seinen 60. Geburtstag gefeiert und erzählt, wie er ohne die Politik seine Zeit verbringt.

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Allmannshofen, Manfred Brummer hat seinen 60. Geburtstag gefeiert. Unter den Gratulanten waren Ehingens Bürgermeister Franz Schlögel, Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger, Michael Higl als stellvertretender Landrat und Marco Schopper, der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf.

Gefreut habe sich der Jubilar über „gute Wünsche und gute Gespräche“ zum Geburtstag, erzählt Brummer. Schnell habe man mit den Gratulanten in alten Zeiten geschwelgt und die gemeinsame Zeit Revue passieren lassen. Manfred Brummer war insgesamt 18 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Allmannshofen. Zur Kommunalwahl am 2020 ließ er sich nicht mehr aufstellen und plante künftig „nur noch“ seinem Hauptjob nachzugehen. „Ich habe zur rechten Zeit aufgehört und es nie bereut“, verrät der Ex-Rathauschef. Von Langeweile sei bisher keine Spur, verrät er. Ein Bauprojekt mit dem Sohn, Zeit mit der Familie sowie die Renovierung seines Freizeitdomizils am Waldrand standen auf dem Plan. Eben dort, wo er seine freie Zeit genießt, feierte Manfred Brummer nun auch zwischen den Jahren seinen runden Geburtstag.

Besuch seiner ehemaligen Kollegen freut den Jubilar

Gefeiert wurde übrigens wie jedes Jahr – im Kreis von Verwandten und Bekannten. Da macht der Jubilar keinen Unterschied, ob er nun einen Runden feiert oder nicht. Über den Besuch von ehemaligen Kollegen aus der Politik freute er sich besonders – wohlwissend, dass man gerade zwischen den Jahren gerne mal auf offizielle Termine verzichten würde. Dass seine ehemaligen Mitstreiter in der Kommunalpolitik dennoch gekommen sind, um zu gratulieren, ist für Brunner eine „schöne Geste“ und ein Zeichen der Wertschätzung.