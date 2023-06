Allmannshofen

18:00 Uhr

Halbzeit für den Rathauschef: "Corona hat so manche unserer Ziele zunichtegemacht"

Die Erweiterung des Kindergartens in Allmannshofen soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Plus Seit dem Jahr 2020 ist Markus Stettberger Bürgermeister in Allmannshofen. Der 51-Jährige zieht Bilanz über seine ersten drei Jahre als Bürgermeister.

Von Steffi Brand

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Markus Stettberger: Ehrlich gesagt spontan nicht viel. Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Maßnahmen haben die ersten zweieinhalb Jahre buchstäblich überschattet. Es war mit Abstand das dominanteste Thema. Die Einschränkungen und Auswirkung der Pandemie haben bereits zu Beginn und während der Amtsperiode so manche Ziele zunichtegemacht. Das gesellschaftliche Miteinander wurde in der Zeit auf eine harte Probe gestellt. Hinzu kam, dass es in der Corona-Zeit für mich selbst nicht einfach war, meine eigene Meinung zu vertreten. Für mich war es hingegen immer selbstverständlich, auch in der schwierigen Zeit die Sichtweisen und Standpunkte anderer zu respektieren.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Markus Stettberger: Dass ich trotz der mehrfachen Belastung gesund und fit geblieben bin und, dass meine Familie nach wie vor hinter meiner Aufgabe als ehrenamtlicher Bürgermeister steht, ist meine positivste Erinnerung. Dass ich es bisher geschafft habe, mich selbst zu reflektieren und meinen Werten treu geblieben bin, also ehrlich zu sein, meine eigene Meinung zu vertreten und Respekt vor anderen zu haben – das konnte ich mir erhalten. Auch die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat reiht sich in meine positiven Erinnerungen ein.

