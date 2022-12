Stimmungsvolles Ambiente lockt viele Besucher nach Kloster Holzen

Keramik, Kunsthandwerk und Kirchenkonzerte in klösterlichem Ambiente stimmen die Besucher in Kloster Holzen auf Weihnachten ein.

Beschaulichkeit, Lichterglanz und viel Musik erwarteten die Besucher am Wochenende in Kloster Holzen beim Advents- und Handwerksmarkt. Schon die Kulisse des Klosterhofes mit einem kleinen Budendorf bieten ein besonderes Flair – und wie bestellt, fiel am Samstag zum Auftakt des Marktes etwas Schnee vom Himmel.

Sehr zahlreich kamen die Besucher, um nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz im vorweihnachtlichen Ambiente beschauliche Stunden zu genießen. Weihnachtliche Düfte zogen über den Markt. Gern verweilte man bei kulinarischen Leckereien und netten Gesprächen. "Die Sehnsucht nach Geselligkeit und unbeschwertem Zusammensein ist groß", meinte etwa eine Besucherin aus Nordendorf und sie freute sich, wie auch der Veranstalter Kloster Holzen Hotel GmbH, über den gelungenen Auftakt.

Ugandahilfe Nordendorf unterstützt Hilfsprojekte

In den etwa 20 geschmückten Holzbuden präsentierten Handwerker und Künstler hübsche Dinge und Ausgefallenes aus ihren Werkstätten – für diejenigen, die ein Geschenk suchten oder um sich selbst eine Freude zu bereiten. Von selbst genähten Taschen über handgefertigten Schmuck oder Adventsgestecke reichte die Palette. Im Klosterladen waren Keramikwaren oder Weidengeflechte gefragt – Unikate aus den Förderwerkstätten des Dominikus-Ringeisen-Werks. Ausschließlich Handgefertigtes gab es ebenso am Stand Ugandahilfe Nordendorf, den Ehrenamtliche durch viele Stunden Fleißarbeit für den guten Zweck üppig bestückt hatten. Fleißig waren auch die kleinen Besucher beim Adventsmarkt, sie bastelten eifrig hübsche Engel – die Initiative wurde von der Kita Allmannshofen angeboten.

Eine besondere Note verleiht dem Holzener Marktgeschehen alljährlich die Musik. Drei Kirchenkonzerte in der barocken Klosterkirche stimmten mit besonderen Klangerlebnissen auf Weihnachten ein und waren ein Besuchermagnet: "Adventus Domini" mit dem Vokalensemble QuintenZirkel, "In dulci jubilo" mit brasspur und "Ehingen singt und klingt im Advent". Am kommenden Wochenende wird die Konzertreihe fortgesetzt, die Eintritte sind frei (Spenden erbeten).

Der Advents- und Handwerksmarkt öffnet nochmals am kommenden Adventswochenende (17./18. Dezember) seine Pforten am Samstag von 15 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Kirchenkonzerte gibt es am Samstag um 16 Uhr mit "Rorate coeli" – süddeutsche und französische Musik zur Weihnachtszeit – und am Sonntag um 11 Uhr mit dem Adventskonzert des Kulturvereins Kloster Holzen und um 14 Uhr mit "Lichte Erwartung" – Philomele vocalis.

