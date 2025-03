Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Allmannshofen

Im Bürgerhaus der Gemeinde in Allmannshofen fand die jährliche Hauptversammlung des Obst-und Gartenbauvereins Allmannshofen statt. Die Vorsitzende, Barbara Pletschacher, begrüßte 48 Teilnehmende. Nach dem Bericht der Schriftführerin, Christiane Hilble, und dem Kassenbericht durch Verwalterin Maria Hammerl wurde der Vorstand von der Kassenprüfung entlastet.

Im Anschluss blickte die erste Vorsitzende auf die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr zurück: Der Verein übernahm die Organisation der Flursäuberung im März und veranstaltete eine Pflanzentauschbörse im Mai. Weiterhin erfreuten sich die Kinder am letztjährigen Ferienprogramm beim Bau von Eichhörnchen Futterkästen. Das Herbstkranzbinden im September sowie das Apfelfest im Oktober waren gut besucht. Im November wurde ein Vortrag zum Thema Gartenboden angeboten. Den Jahresausklang stellte die Teilnahme am Adventsmarkt in der Brunnenmahdsiedlung dar. Weiterhin sind zwei Naturprojekte im Verein angesiedelt. Zum einen die Pflege der am Bergmahd gelegenen Streuobstwiese. Zum anderen die Pflege der Gemeindewiese Richtung Illemad hin zu einer artenreichen Magerwiese. Im weiteren Verlauf wurde Birgit Braig als zweite Vorsitzende des Vereins sowie Petra Esch als Beisitzerin jeweils einstimmig gewählt. Im Anschluss wurde die überarbeitete Vereinssatzung thematisiert. Alle anwesenden Mitglieder haben für die Satzungsänderung abgestimmt.

Die zweite Vorsitzende und die Beisitzerin Katharina Brummer schlossen mit einem Ausblick auf die geplanten Aktivitäten im Jahr 2025 an: Neben den sich jährlich wiederholenden Aktionen unterstützt der Obst-und Gartenbauverein federführend durch Birgit Braig den örtlichen Kindergarten bei der Gestaltung ihres Außenbereichs. Neben dem Bau eines Komposts, wird ebenso eine Himbeerhecke gepflanzt und ein Hochbeet für Erdbeeren errichtet. Außerdem sind dieses Jahr weitere Aktionen zum Thema Kräuter in Planung.

