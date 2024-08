Kinder-Musik-Festival „Klassik4Kids“ im Kloster

Das Kinder-Musik-Festival „Klassik4Kids“ findet am Sonntag, 15. September, von 10 bis 17 Uhr im Kloster Holzen statt. Die Veranstaltung bietet jungen Menschen die Möglichkeit, klassische Musik in einer zugänglichen und kindgerechten Form zu erleben. Dabei wird nicht nur die Freude an der Musik gefördert, sondern auch ein tieferes Verständnis für diese zeitlose Kunstform vermittelt.

Die Veranstaltung wird von talentierten jungen Musikern aus der Region sowie von Künstlern gestaltet. Ein abwechslungsreiches Programm mit interaktiven Workshops, Mitmachkonzerten und spannenden musikalischen Darbietungen wartet auf die kleinen und großen Gäste. Die historischen Mauern des Klosters schaffen eine besondere Atmosphäre. Zu den Höhepunkten des diesjährigen Festivals zählen unter anderem das szenische Filmmusikkonzert, moderiert und mit lustigen Tricks vom „Max der Zauberer“ inszeniert, sowie die Mitmachkonzerte „Zauberwald“ und „Warlis musikalische Welt“.

Die Jugendblaskapelle Meitingen gastiert zum ersten Mal beim Festival mit einem klassischen Konzert.

Tickets und weitere Informationen sind ab sofort auf der Festival-Website www.klassik4kids-festival.de erhältlich. (AZ)