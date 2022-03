Allmannshofen

17:30 Uhr

Kindergarten, Mobilfunk, Kirchsteig: Das bewegt Allmannshofen

Die Kita "Am Kirchberg" in Allmannshofen ist zu klein und soll erweitert werden. Doch die Finanzierung gestaltet sich schwierig.

Plus Schwierig gestaltet sich die Finanzierung der Allmannshofer Kindergartenerweiterung. Was bei der virtuellen Bürgerversammlung darüber hinaus zur Sprache kam.

Von Daniel Weigl

Allmannshofen: Bereits zum zweiten Mal musste Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger die Bürgerversammlung in der leeren Kirchberghalle abhalten. Anstelle sich direkt an die Bürgerinnen und Bürger zu wenden, sprach der Rathauschef in die Kamera. In insgesamt sechs einzelnen Videoclips, die die Bürgerinnen und Bürger online ansehen können, gab Stettberger einen Rückblick über Geschaffenes im Jahr 2021 und stellte neue Projekte der Zukunft vor. Dabei ging's nicht nur um eine Kindergarten-Erweiterung.

