Allmannshofen

vor 16 Min.

Kita und Kläranlage sind in Allmannshofen teure Posten

Plus Die kleine Gemeinde Allmannshofen kommt heuer finanziell gut über die Runden. Doch es stehen einige Investitionen an. Was das bedeutet, erklärte ein Fachmann.

Von Steffi Brand

Die Gemeinde Allmannshofen schafft den Haushaltsausgleich, wird zum Ende des Jahres ein paar Groschen übrig haben und muss im Jahr 2024 keinen Kredit aufnehmen. Das sind die guten Nachrichten, die der Gemeinderat in Allmannshofen von Marco Schopper erfuhr. Doch der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf, der in seiner Funktion als Kämmerer dem Gremium die Haushaltslage erläuterte, hatte auch einen Rat für die Zukunft parat: Die Einnahmensituation sollte sich verbessern. Sonst wird die Gemeinde keinen großen Spielraum für Investitionen haben. Die Finanzplanung zeigt einen hohen Investitionsbedarf im Bereich der Pflichtaufgaben, der im Jahr 2025 voraussichtlich nur mit einem Kredit in Höhe von 500.000 Euro zu stemmen sein wird.

Die größten Ausgaben fallen im Bereich der Abwasserentsorgung an. Zwischen 2024 und 2027 hat der Kämmerer für Kanalerneuerungsmaßnahmen rund 500.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Würden die anstehenden Maßnahmen teurer, werden sie sich über einen längeren Zeitraum erstrecken müssen. Ein zweiter immens großer Ausgabeposten entsteht eben dort, wo unter anderem die Gemeinde Allmannshofen ihr Abwasser hinschickt: in der Kläranlage des Abwasserzweckverbands (AZV) Donnsberggruppe. An dieser Stelle sitzen alle AZV-Mitgliedsgemeinden – Ehingen, Nordendorf, Westendorf und Allmannshofen – im selben Boot und müssen gemeinsam eine große Summe schultern, die in die Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage investiert werden muss. 17 Prozent der Gesamtkosten, der Anteil der Gemeinde Allmannshofen, schlagen zwischen 2024 bis 2027 mit 1,94 Millionen Euro zu Buche, heißt es in der Finanzplanung. Umgelegt werden müssen die Kosten anschließend auf die Bürger. In der Finanzplanung ist aktuell vorgesehen, dass die Bürgerinnen und Bürger 80 Prozent der Kosten über Verbesserungsbeiträge berappen müssen – in Summe 1,5 Millionen Euro zwischen 2025 bis 2027. Die restlichen 20 Prozent werden dann über Gebühren erhoben und damit „scheibchenweise“ abgestottert, erklärt Schopper.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen