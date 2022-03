Allmannshofen

12:30 Uhr

Knusprig und urig: In Allmannshofen wird Brot aus heimischem Korn gebacken

Moritz Zeising backt Brot in Carls Hofbäckerei in Allmannshofen.

Plus Moritz Zeising backt Sauerteigbrote auf dem Schwaighof in Allmannshofen. Die Zutaten kommen aus der Region, die Brote aus Carls Hofbäckerei sind besonders gesund.

Von Steffi Brand

Mit dem Alltag in einer industriellen Bäckerei hat Moritz Zeising nichts zu tun. In Carls Hofbäckerei arbeiten mit ihm gerade einmal vier Mitarbeiter. Begonnen hatte er 2019 ganz allein. Auch wird hier nicht etwa frühmorgens, sondern so begonnen, dass es das Brotzeitbrot frisch zum Abendbrot auf den Tisch schafft. "Familien- und enkeltaugliche Arbeitszeiten sind mir wichtig", erklärt Moritz Zeising. Und selbst der Ort, an dem in Allmannshofen gebacken wird, ist alles andere als gewöhnlich.

