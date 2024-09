Ideen für den Fall eines erneuten Hochwassers an der Schmutter

„Die Steine im Ort zu haben, beruhigt alle ein bisschen, löst aber nicht unser Hochwasser-Problem“, erklärte Markus Stettberger, der Bürgermeister der Gemeinde Allmannshofen, im Nachgang der Gemeinderatssitzung. Dort verkündete der Rathauschef, dass die Gemeinde für einen symbolischen Betrag von nur einem Euro mehrere Betonblöcke erhalten hat. Regulär würde ein Baustein schätzungsweise 150 bis 200 Euro kosten. 37 Blöcke mit einer Größe von 80 auf 80 Zentimetern und 48 Blöcke mit einer Größe von 60 auf 60 Zentimetern wurden der Gemeinde überlassen und direkt zum Bauhof gebracht. Eben dort wurden sie aufgetürmt und können nun bei Bedarf – also wenn die Schmutter wieder droht über das Ufer zu treten – mit schwerem Gerät geholt und aufgestapelt werden.

Icon Vergrößern 85 Betonblöcke konnte die Gemeinde Allmannshofen in den Ort schaffen, um sich für eine weitere Hochwasserkatastrophe ein wenig zu wappnen. Foto: Markus Stettberger Icon Schließen Schließen 85 Betonblöcke konnte die Gemeinde Allmannshofen in den Ort schaffen, um sich für eine weitere Hochwasserkatastrophe ein wenig zu wappnen. Foto: Markus Stettberger

„Sie sind jederzeit zugänglich“, versichert Stettberger, fügt aber auch hinzu, dass sie „keinen ausreichenden Schutz“ bieten können. Würde die Gemeinde im Fall eines weiteren Hochwassers erneut einen Damm aus diesen Betonsteinen errichten – so wie es Freiwillige Anfang Juni entlang der Schmutter getan haben – würde die Menge der Steine nicht bis zum Ende des Dorfes reichen, hieß es in der Sitzung. Weitere Ideen zum Hochwasserschutz werden derzeit gesammelt. So wurden beispielsweise bei der Ortsfeuerwehr Möglichkeiten des mobilen Hochwasserschutzes vorgestellt.

Allmannshofer Ideen für einen mobilen Hochwasserschutz

Präsentiert wurde unter anderem, wie rasch Plastikteile mit einer Breite von 90 Zentimetern und einer Höhe von 50 oder 100 Zentimetern aufgestellt werden könnten. Die Handhabung sei einfach, zudem könne dieser mobile Hochwasserschutz vergleichsweise rasch errichtet werden. Allein mit zwei Personen könnte in weniger als einer Stunde eine 200 Meter lange Barriere als Hochwasserschutz errichtet werden. Eine erste Kostenschätzung beläuft sich auf 80.000 Euro. Damit könnten genügend Bauteile angeschafft werden, um einen mobilen Hochwasserschutz bis zum Ortsschild im Osten von Allmannshofen zu errichten – also bis dorthin, wo die Siedlung beginnt, die vom Hochwasser besonders schwer getroffen wurde. Auch mobile Hochwasserschutzfelder, die sich selbstständig errichten, wenn das Wasser steigt, wurden vorgestellt.

Helferfeste in Kühlenthal und Allmannshofen

Welche Anschaffungen getätigt werden, ist noch unklar und bedarf nun der näheren Abwägung. „Wenn wir Geld in die Hand nehmen, muss es Hand und Fuß haben“, erklärte Stettberger im Gremium. An anderer Stelle könnte es nicht nur Geld, sondern auch Zeit kosten, denn zwei Themen – Maßnahmen zum Hochwasserschutz und eine Grobanalyse zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement – wurden bei einem Ingenieurbüro platziert. Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt verlaufen laut Stettberger eher „schleppend“. Dennoch hat der Rathauschef klare Forderungen an das Wasserwirtschaftsamt gestellt: Der Damm beim Ortsteil Hahnenweiler muss wieder aufgeschüttet werden. Zudem sollten das Kiesbett in der Schmutter und der Vorfluter bei Hahnenweiler ausgebaggert werden, um dem Wasser mehr Raum zu geben. Ebenfalls steht bereits fest, wann das Helferfest im Ort stattfinden soll. Am 11. Oktober möchte die Gemeinde noch einmal all jenen offiziell Danke sagen, die während der Hochwasserkatastrophe mit angepackt haben.

„Wir haben jede Hilfe bekommen, die wir benötigt haben.“ Iris Harms, Bürgermeisterin von Kühlenthal

In der Gemeinde Kühlenthal soll auch ein Helferfest stattfinden. Darüber hinaus brachte Nico Cavaliere, der Zweite Bürgermeister der Gemeinde, die Idee einer Aufarbeitung des Hochwasserereignisses in der Gemeinderatssitzung zur Sprache. Gemeinsam mit der Feuerwehr könnte er sich eine Klausurtagung vorstellen. Iris Harms, die Erste Bürgermeisterin der Gemeinde, formulierte ihre Sicht auf die Hochwasserkatastrophe im Nachgang der Sitzung so: „Wir haben jede Hilfe bekommen, die wir benötigt haben. Allerdings wäre es rein mental durchaus wichtig gewesen, proaktiv Unterstützungsangebote zu bekommen.“

An diesem Punkt nimmt die Rathauschefin die Erkenntnis mit, dass sie für ihre Gemeinde künftig lauter und schneller um Hilfe rufen würde, um eine brenzlige Situation proaktiv entspannter zu gestalten. Eine gemeinsame Aufarbeitung der Ereignisse soll dennoch geplant werden.