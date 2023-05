Schwäbische Wasserbüffel locken Lob und Besucher an

Das Konzept der Biobauern-Familie Grob wurde vom Umweltminister in München ausgezeichnet. Jetzt war die Jury in Nordendorf zu Besuch.

Auf Vorschlag des Landtagsabgeordneten Fabian Mehring (FW) erhielten Martina und Martin Grob aus Allmannshofen eine besondere Auszeichnung. Umweltminister Thorsten Glauber würdigte die Gründer von "Schwabenbüffel“ mit dem Ehrenpreis "Region.Innovation.Tradition". In seiner Laudatio lobte der Minister beim Festakt in München das besondere Betriebskonzept der Grobs, die Fleischproduktion und Landschaftspflege miteinander verbinden und in ihrem Betrieb besonders auf Tier- und Naturschutz setzen.

Die Familie Grob betreibt in Nordendorf eine "Büffelbox"

Nun überzeugte sich die Jury vor Ort vom besonderen Konzept der Unternehmerfamilie aus dem Schmuttertal. Dazu kamen Spitzenvertreter des Umweltministeriums, der Regierung von Schwaben, des Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, der Hochschule Weihenstephan und des Landesbundes für Vogelschutz in Begleitung von Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz und dem Landtagsabgeordneten Dr. Fabian Mehring (beide FW) in die "Büffelbox" nach Nordendorf. "Unsere Büffelbox hat werktags 24 Stunden geöffnet und setzt auf die Ehrlichkeit unserer Kunden", informiert Martin Grob über das Verkaufskonzept. Neben Eiern, Mehl und frischem Gemüse werden auch weitere Produkte wie Nudeln, Butter, Eis und natürlich Büffelfleisch angeboten.

Im Anschluss besuchte die Delegation eine der Weideflächen für die Wasserbüffel am Rande der sogenannten "Mertinger Höll". Das moorige Naturschutz- und Vogelschutzgebiet ist für die Wasserbüffel die perfekte Lebensumgebung. "Hier leben alle Tierarten im Einklang miteinander, sogar seltene Vogelarten brüten auf den Weideflächen zwischen den Büffeln", freut sich Martina Grob über die Artenvielfalt. 50 Hektar der Weideflächen liegen in moorigen Naturschutz-, Vogelschutz- oder Landschaftsschutzgebieten. (AZ)

