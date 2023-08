Allmannshofen

So ist der Stand bei der Kläranlage in Allmannshofen

So sieht die Kläranlage des Abwasserzweckverbands (AZV) Donnsberggruppe aktuell aus. Nach links soll die Anlage nun erweitert werden. Das Bestandsgebäude (rechts in L-Form) wird erhalten. Für die Klärschlammentwässerung wird das weiße Gebäude genutzt; für die Trocknung wird eine Art Freidach angebaut.

Plus Ertüchtigt und erweitert werden soll die Kläranlage des Abwasserzweckverbands. Die Pläne werden immer konkreter. Eines steht schon jetzt fest: Es wird teuer.

Die Kläranlage des Abwasserzweckverbands (AZV) Donnsberggruppe wird ertüchtigt und erweitert und das kostet die Verbandsgemeinden – also Nordendorf, Ehingen, Allmannshofen und Westendorf – eine große Summe an Geld. Die Investitionen müssen anschließend auf die Bürgerinnen und Bürger umgelegt werden. Was genau auf jeden Einzelnen zukommt, ist aktuell noch nicht raus. Allerdings werden die Planungen zur Ertüchtigung und Erweiterung der Anlage immer konkreter, wie der AZV-Vorsitzende, Markus Stettberger, auf Rückfrage erklärt.

Die Planung sieht vor, im Jahr 2024 Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung aufzustellen. Nötig werden diese Maßnahmen, weil sich die gesetzlichen Grenzwerte für Kläranlagen mittlerweile geändert haben, was Umbaumaßnahmen bedingt. Auch die Klärschlammausbringung auf landwirtschaftlichen Flächen ist in naher Zukunft nicht mehr möglich und die Mitgliedsgemeinden wachsen. Das erfordert mehrere Einzelmaßnahmen: Eine Phosphatfällung muss nachgerüstet werden. Das Volumen der Klärbecken muss aufgestockt werden, um mehr Ammonium abbauen zu können. Die Klärschlammentwässerung soll künftig stationär und vor Ort erfolgen.

