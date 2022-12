Allmannshofen

So stimmt der Krippenweg in Allmannshofen auf Weihnachten ein

Plus In vielen Familien steht traditionell eine Krippe unter dem Weihnachtsbaum. In der Gemeinde Allmannshofen stehen Krippen in diesem Jahr im ganzen Ort verteilt.

Von Steffi Brand

Der Krippenweg von Allmannshofen, ein Gemeinschaftsprojekt der Initiative Buntes Allmannshofen (IBA) und DorfERleben Allmannshofen, ist bereits aufgebaut und lädt bis zum 6. Januar zum Weihnachtsspaziergang ein. Entlang der Hauptstraße, Am Kirchsteig, in der Kirchstraße, in der Waldstraße und sogar in einigen Ortsteilen wurden die Krippen aufgestellt. Doch das ist nicht alles.

