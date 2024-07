Solarpark, Gnadenhof und Hochwasserschutz auf der Agenda

Am Montag, 29. Juli, findet ab circa 19.45 Uhr eine Sitzung des Allmannshofener Gemeinderats im Pfarrsaal im Bürgerhaus statt. Auf der Agenda steht die Aufstellung eines Bebauungsplans, der den Weg für den Solarpark Allmannshofen westlich der Bahnlinie ebnen soll. Ferner wird – nach einem Vor-Ort-Termin am vergangenen Samstag – der Bauantrag des Gnadenhofs Rüsselheim erneut beraten. Auch der Hochwasserschutz in der Gemeinde steht neben weiteren Themen auf der Tagesordnung. (brast)