Umweltminister zeichnet Landwirtsfamilie aus Allmannshofen aus

Thorsten Glauber überreicht dem Ehepaar Grob einen Ehrenpreis. Was "Schwabenbüffel" aus dem nördlichen Landkreis Augsburg so besonders macht.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber hat Martina und Martin Grob aus Allmannshofen ausgzeichnet. Hierzu waren die Gründer von „Schwabenbüffel“ gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Fabian Mehring (FW) ins Münchner Umweltministerium gereist, wo ihr Vollerwerbsbetrieb mit 65 Wasserbüffeln mit dem Ehrenpreis „Region.Tradition.Innovation“ ausgezeichnet wurde.

In seiner Laudatio würdigte der Minister das besondere Betriebskonzept der Grobs, die Fleischproduktion und Landschaftspflege miteinander verbinden und in ihrem Betrieb besonders auf Tier- und Naturschutz setzen.

Was hinter "Schwabenbüffel" steckt

Wie Landtagsabgeordneter Fabian Mehring erklärte, werden bei „Schwabenbüffel“ alle Stufen der Wertschöpfungskette vor Ort miteinander vernetzt. Mehring: „Familie Grob betreibt ihre Landwirtschaft mit extensivem Grünland und legt dabei größten Wert auf artgerechte Tierhaltung. Die Schlachtung erfolgt in einer heimischen Landmetzgerei, die nur wenige Minuten von den Weideflächen entfernt ist. Anschließend wird das Fleisch über die Büffelbox in Nordendorf direkt an die Verbraucher vermarktet.

Umweltminister Glauber zeigte sich besonders beeindruckt vom Einsatz der Familie Grob für den Naturschutz und die Landschaftspflege. Glauber: „50 Hektar der Weideflächen liegen in moorigen Naturschutz-, Vogelschutz- oder Landschaftsschutzgebieten, die zum Teil gezielt wiedervernässt wurden. 4,5 Hektar sind sogar Wiesenbrüterschutzgebiet, in dem Wasserbüffel und Vögel bestens zusammenleben. 90 % der Betriebsfläche befindet sich in Vertragsnaturschutzprogrammen. Man kann sagen: Ihre Schwabenbüffel dienen Artenschutz und Landschaftspflege“, lobte der Minister. (AZ)

