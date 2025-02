Was Schüler über Landwirtschaft heute und gestern erforschen

Die Gemeinde Allmannshofen könnte bald um einen informativ gestalteten Rundweg reicher sein. Zumindest gab es in der Gemeinderatssitzung Anfang Februar ein positives Signal für den „Mobilen Rundweg Landwirtschaft“ und die Idee, sich gemeinsam aufzumachen, um Aufstellorte für insgesamt neun Infotafeln zu finden. Ungewöhnlich war die Vorstellung des Projekts dennoch, denn vor das Ratsgremium traten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wertingen.

Sie haben sich im Rahmen des P-Seminars dazu entschieden, die Landwirtschaft in den Fokus zu rücken. Das P-Seminar ist ein verpflichtender Kurs in der 11. Jahrgangsstufe, der in fast jedem Fach angeboten wird. Alexander Wackerbauer, Tobias Schuster, Philipp Cökelek, Juliane Grob, Magnus Kotter, Isabell Kaltenegger, Louis Egger, Francesco Friebel, Carina Leis und Matti Mayr haben bei ihrem Projekt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) an der Seite. Philipp Schuhmair, AELF-Mitarbeiter im Sachgebiet Bildung und Beratung, ist der Ansprechpartner des P-Seminars und wird das, was auf den Infotafeln später stehen soll, inhaltlich prüfen.

Probleme in der Landwirtschaft haben auf dem Rundweg Platz

Auf Rückfrage verrät Schuhmair, welche Themen sich die Schülerinnen und Schüler für ihre Infotafeln ausgesucht haben. Landwirtschaft früher und heute könnte ein Thema sein und ließe sich auf die Art gut umsetzen, dass es sich um Doppeltafeln handelt, die vorn und hinten mit Informationen bestückt werden. Auch Probleme der Landwirtschaft, wie etwa die Anpassungsfähigkeit an das Klima aber auch Schädlinge könnten ein Thema sein. Der Boden, Sonderkulturen und Feldfrüchte, das Landwirtschaftsjahr und der saisonale Konsum sowie Weidetiere standen ebenfalls auf der Themensammlung des P-Seminars.

Doch wo sollen die Tafeln hin? Geplant ist, die acht Tafeln sowie eine interaktive Tafel, die zum Mitmachen verleiten soll, so im Allmannshofener Gemeindegebiet zu platzieren, dass sie im Zuge eines Spaziergangs erkundet werden können. Geht es nach Juliane Grob, sollte der Spaziergang „familienfreundlich und etwas fürs Dorf sein“, erklärte die Schülerin. Um nachzufragen, ob das Projekt in ihrem Wohnort umgesetzt werden kann, hat sie bereits im Vorfeld bei Bürgermeister Markus Stettberger diesbezüglich angeklopft. Der wiederum bot Juliane Grob, Tobias Schuster und Carina Leis samt ihrem Lehrer Jakob Mägele die Möglichkeit, das Projekt direkt in der Gemeinderatssitzung vorzustellen. Nach der kurzen Vorstellung des Projekts wurde direkt bezüglich der Standorte getüftelt.

Der Rundweg könnte in Richtung Schmutter und Holzen führen

Stettberger schlug vor, der Rundweg könnte vom Gartenbauverein in Richtung Schmutter nach Holzen führen. Karl Reißler von der gleichnamigen Gärtnerei, der Gast der Gemeinderatsitzung war, um zu erläutern, dass die leeren Tanks, die bei Holzen liegen, in seinem neuen 60 Meter langen Folien-Gewächshaus für den Wasserrückhalt verbaut werden, schlug vor, dass eine Tafel auch auf seiner Obstbaumwiese stehen könnte. Zu beachten wäre, dass die Tafeln, die nur vorübergehend in Allmannshofen stehen sollen, auf Gemeindegrund platziert werden, riet Stettberger. Zudem sollte der Rundweg so gestaltet sein, dass keine großen Straßen überquert werden müssen oder die Interessierten beim Lesen gar Gefahr laufen, Radlern auf dem Radweg im Weg zu stehen.

Die Frage, wer die Pflege übernimmt, konnte Juliane Grob direkt beantworten: Das ALEF übernimmt die Pflege und sorgt auch dafür, dass die Infotafeln, von denen eine ein Maß von 118 mal 84 Zentimeter haben wird, nach einem vereinbarten Zeitraum quasi weiterziehen und dann im besten Fall in einer anderen Gemeinde über die Welt der Landwirtschaft informieren können.